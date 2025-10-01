HISTÓRIA

Veja a pintura de Cristo curando doente que foi achada no Egito; imagem tem 1600 anos

Estruturas religiosas no Egito revelam arquitetura cristã primitiva

Agência Correio

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 09:00

Estruturas religiosas de 1600 anos no Egito revelam arquitetura cristã primitiva Crédito: Reprodução: YouTube

Igrejas de 1600 anos no Oásis de Kharga ampliam o entendimento sobre como o cristianismo se espalhou pelo Egito e resistiu às condições áridas do deserto.

Oásis de Kharga 1 de 6

Arqueólogos encontraram duas construções marcantes: uma basílica com salão central e naves laterais e outra de menor porte, retangular, cercada por colunas. Esses achados comprovam que comunidades cristãs desenvolveram estruturas sólidas e expressivas em meio ao isolamento geográfico.

O contexto da descoberta vai além das paredes das igrejas. Vestígios de residências, áreas de produção e até sepultamentos mostram que a fé estava entrelaçada com a vida cotidiana. Essa convivência entre o sagrado e o prático reflete uma espiritualidade comunitária, na qual religião, economia e cultura se uniam para sustentar a sobrevivência em ambientes desafiadores.

A importância dos oásis para o cristianismo

As igrejas de 1600 anos em Kharga ilustram o papel vital dos oásis na disseminação da fé cristã. Com acesso à água subterrânea, esses espaços funcionavam como refúgios em meio ao deserto, permitindo que comunidades se fixassem e organizassem práticas religiosas.

Essas condições favoreceram não apenas a sobrevivência física, mas também a preservação cultural e espiritual. O oásis foi, portanto, um palco de transição entre tradições religiosas, onde antigos cultos pagãos deram lugar à consolidação do cristianismo copta, que se tornaria uma das expressões mais antigas e duradouras da fé cristã.

Arquitetura como reflexo da fé

As diferenças arquitetônicas entre as igrejas revelam como cada comunidade adaptava suas construções às necessidades locais. A basílica maior sugere cerimônias de maior porte, com espaço para reunir vários fiéis, enquanto a igreja menor, de formato retangular e adornada com colunas, parece refletir uma dimensão mais intimista da fé.

Essas particularidades revelam que a arquitetura não era apenas funcional, mas também simbólica. Cada elemento construtivo servia para transmitir valores espirituais, organizando os espaços de modo a favorecer a experiência religiosa coletiva ou individual.

Arte sacra e devoção visível

O mural de Jesus curando um doente, encontrado na região, é um dos maiores símbolos da descoberta. Ele demonstra como a devoção cristã se expressava de forma visual, transformando espaços em verdadeiros testemunhos de fé. Essa pintura, rara e datada de 1600 anos, mostra que o cristianismo egípcio já tinha consolidado símbolos que resistiram ao tempo.

A presença da cena de cura reforça a importância de Cristo como figura central de esperança e transformação. Além do aspecto artístico, ela se conecta ao cotidiano da comunidade, que via na figura de Jesus um guia não apenas espiritual, mas também protetor e curador de suas fragilidades.

Legado e valor arqueológico

As igrejas descobertas no Oásis de Kharga são patrimônio histórico de valor inestimável. Elas ajudam a preencher lacunas sobre o cristianismo copta e sobre como comunidades conseguiram manter sua fé em regiões isoladas. Ao mesmo tempo, evidenciam a resiliência dessas populações em manter tradições religiosas e sociais em um ambiente adverso.