TÚMULO

Tumba de faraó é achada no Egito, a primeira desde a de Tutancâmon

Mais de um século depois, pesquisadores fizeram nova descoberta

Carol Neves

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 12:34

Túmulo encontrado por esquisadores Crédito: New Kingdom Research Foundation

O Ministério das Antiguidades do Egito revelou, nesta terça-feira (20), uma das descobertas arqueológicas mais significativas dos últimos anos: a localização da tumba do faraó Tutmés 2º, da 18ª Dinastia, que governou há cerca de 3.500 anos. Este é o primeiro túmulo real antigo encontrado desde a descoberta de Tutancâmon, em 1922. >

Tutmés 2º, antecessor de Tutancâmon, foi casado com sua meia-irmã Hatshepsut. O túmulo foi encontrado nas montanhas de Luxor, perto do Vale dos Reis, no sul do Egito, a poucos quilômetros de seu templo funerário, erguido na margem oeste do Nilo.>

Apesar de a tumba ter sido inicialmente descoberta em 2022, com a entrada localizada nas montanhas de Luxor, os arqueólogos acreditavam que ela levava à sepultura de uma esposa real. No entanto, novos achados, como fragmentos de vasos de alabastro e inscrições com o nome de Tutmés 2º e de sua esposa Hatshepsut, confirmaram a identidade da tumba.>

O túmulo foi esvaziado na antiguidade, e não foi encontrada a múmia real nem o famoso esplendor dourado associado a Tutancâmon. A água inundou a câmara funerária logo após o sepultamento, danificando o interior e fragmentando um revestimento de gesso decorado com textos do "Livro de Amduat", que aborda o além.>

Ainda assim, alguns móveis funerários de Tutmés 2º foram localizados no local. O chefe da missão, Piers Litherland, afirmou que a equipe continuará a busca na região, com a esperança de encontrar mais itens originais da tumba.>