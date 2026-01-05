Acesse sua conta
A memória do celular só anda cheia? Veja como apagar todos os arquivos inúteis de uma só vez

Fotos esquecidas e apps invisíveis podem estar travando seu aparelho

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00

Recursos nativos e um app diferente ajudam a limpar o celular em minutos
Recursos nativos e um app diferente ajudam a limpar o celular em minutos Crédito: Freepik

O aviso surge sem pedir licença e interrompe qualquer momento. Quando o celular informa que o armazenamento acabou, a frustração é imediata. A boa notícia é que o problema costuma ser mais simples do que parece.

Com alguns ajustes estratégicos e ferramentas pouco conhecidas, é possível eliminar arquivos inúteis de uma só vez e recuperar espaço sem abrir mão de fotos importantes.

Antes de pensar em trocar de aparelho ou pagar por mais armazenamento, vale investigar o que está acumulado na memória. Na maioria dos casos, o excesso vem de arquivos esquecidos no dia a dia.

Onde o armazenamento vai parar

O próprio sistema do celular mostra quais aplicativos mais consomem espaço. Em muitos casos, jogos abandonados e apps pouco usados continuam ocupando memória sem que o usuário perceba isso.

Além disso, aplicativos populares acumulam dados automaticamente. Mesmo sem uso frequente, eles armazenam arquivos temporários que pesam no sistema e reduzem o desempenho do aparelho.

Fotos, vídeos e imagens recebidas também entram nessa conta. Muitas delas ficam salvas sem utilidade, mas juntas representam uma parte significativa do armazenamento interno.

Limpeza inteligente sem apagar memórias

No WhatsApp, apagar conversas inteiras nem sempre é necessário. O ideal é focar nos arquivos mais pesados, como vídeos longos e imagens em alta resolução recebidas em grupos.

A própria plataforma oferece um painel que mostra quais mídias ocupam mais espaço. Assim, a exclusão é seletiva e evita a perda de mensagens importantes.

Outra solução eficiente é usar a nuvem. Ao transferir fotos e vídeos para serviços online, o celular ganha espaço e os arquivos continuam acessíveis quando necessário.

Um aplicativo que facilita decisões rápidas

Para quem prefere agilidade, alguns aplicativos tornam a limpeza mais prática. O Swipewipe organiza a galeria e transforma o processo em algo intuitivo, sem menus complicados.

O funcionamento é simples: deslizar para salvar ou excluir. Esse formato acelera decisões e ajuda a eliminar imagens repetidas ou sem importância em poucos minutos.

Além disso, o processo acaba sendo leve e até divertido. Ao final, a galeria fica organizada e o celular responde melhor aos comandos do dia a dia.

Um atalho pouco usado no iPhone

Usuários de iPhone contam com uma função discreta, mas poderosa. No app Fotos, a seção “Itens Duplicados” reúne automaticamente imagens repetidas no aparelho.

O sistema permite apagar várias fotos de uma só vez, economizando tempo e evitando análises manuais. Em poucos toques, o ganho de espaço é perceptível.

Ao final da limpeza, o celular funciona com mais fluidez. Um armazenamento organizado impacta diretamente no desempenho e na experiência de uso diária.

