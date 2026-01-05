A memória do celular só anda cheia? Veja como apagar todos os arquivos inúteis de uma só vez

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 09:00
O aviso surge sem pedir licença e interrompe qualquer momento. Quando o celular informa que o armazenamento acabou, a frustração é imediata. A boa notícia é que o problema costuma ser mais simples do que parece.
Com alguns ajustes estratégicos e ferramentas pouco conhecidas, é possível eliminar arquivos inúteis de uma só vez e recuperar espaço sem abrir mão de fotos importantes.
Antes de pensar em trocar de aparelho ou pagar por mais armazenamento, vale investigar o que está acumulado na memória. Na maioria dos casos, o excesso vem de arquivos esquecidos no dia a dia.
O próprio sistema do celular mostra quais aplicativos mais consomem espaço. Em muitos casos, jogos abandonados e apps pouco usados continuam ocupando memória sem que o usuário perceba isso.
Além disso, aplicativos populares acumulam dados automaticamente. Mesmo sem uso frequente, eles armazenam arquivos temporários que pesam no sistema e reduzem o desempenho do aparelho.
Fotos, vídeos e imagens recebidas também entram nessa conta. Muitas delas ficam salvas sem utilidade, mas juntas representam uma parte significativa do armazenamento interno.
No WhatsApp, apagar conversas inteiras nem sempre é necessário. O ideal é focar nos arquivos mais pesados, como vídeos longos e imagens em alta resolução recebidas em grupos.
A própria plataforma oferece um painel que mostra quais mídias ocupam mais espaço. Assim, a exclusão é seletiva e evita a perda de mensagens importantes.
Outra solução eficiente é usar a nuvem. Ao transferir fotos e vídeos para serviços online, o celular ganha espaço e os arquivos continuam acessíveis quando necessário.
Para quem prefere agilidade, alguns aplicativos tornam a limpeza mais prática. O Swipewipe organiza a galeria e transforma o processo em algo intuitivo, sem menus complicados.
O funcionamento é simples: deslizar para salvar ou excluir. Esse formato acelera decisões e ajuda a eliminar imagens repetidas ou sem importância em poucos minutos.
Além disso, o processo acaba sendo leve e até divertido. Ao final, a galeria fica organizada e o celular responde melhor aos comandos do dia a dia.
Usuários de iPhone contam com uma função discreta, mas poderosa. No app Fotos, a seção “Itens Duplicados” reúne automaticamente imagens repetidas no aparelho.
O sistema permite apagar várias fotos de uma só vez, economizando tempo e evitando análises manuais. Em poucos toques, o ganho de espaço é perceptível.
Ao final da limpeza, o celular funciona com mais fluidez. Um armazenamento organizado impacta diretamente no desempenho e na experiência de uso diária.