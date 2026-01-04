ANO NOVO

As 7 plantas da prosperidade são muito fáceis de cultivar no Brasil

Mais do que decoração, espécies populares ajudam a criar rituais de início de ciclo

Quando o ano vira, a casa também entra em outro ritmo. Depois das festas, surge a vontade de reorganizar espaços, abrir janelas e incluir elementos que representem mudança e continuidade ao mesmo tempo.

Nesse processo silencioso de recomeço, algumas plantas aparecem com frequência nos lares brasileiros, mais por hábito e significado do que por promessa de resultados imediatos.

A seguir, veja sete plantas comuns nessa época do ano e entenda por que elas seguem presentes na rotina doméstica após a virada.

Espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge costuma ocupar lugares estratégicos da casa, especialmente entradas e corredores. Sua forma vertical cria uma sensação visual de firmeza e delimitação do espaço.

Muito associada à proteção, ela aparece como um marco simbólico de transição, sinalizando o fim de um ciclo e o início de outro. É uma planta que comunica estabilidade sem exigir atenção constante.

Resistente e adaptável, tolera pouca água e luz indireta, o que ajuda a explicar por que permanece popular mesmo entre quem não tem experiência com cultivo.

Bambu-da-sorte

O bambu-da-sorte é presença comum em ambientes internos, como salas e mesas de trabalho. Seu crescimento gradual costuma ser associado à ideia de adaptação e continuidade.

Após a virada do ano, ele surge como escolha prática e simbólica para quem busca leveza no cotidiano e ambientes mais equilibrados. Também é bastante usado como presente.

Cultivado em água ou em vaso, prefere luz indireta e trocas regulares de água, mantendo o visual limpo e organizado.

Zamioculca

A zamioculca ganhou espaço nos lares brasileiros pela aparência estruturada e pela resistência. Suas folhas brilhantes criam sensação de ordem e cuidado contínuo.

Ela costuma aparecer em salas e halls, locais de passagem que simbolizam movimento e acolhimento dentro da casa. O crescimento lento reforça a ideia de construção gradual.

Por exigir pouca manutenção, a zamioculca se encaixa bem na rotina de quem deseja manter o verde sem grandes intervenções.

Dinheiro-em-penca

O dinheiro-em-penca chama atenção pelo volume e pelo crescimento rápido. Seus ramos pendentes criam impacto visual imediato, especialmente em varandas e janelas.

A planta costuma ser escolhida por quem busca um ambiente mais vivo e dinâmico após o período das festas. Quanto mais cheia, maior a sensação de continuidade.

Para manter esse aspecto, é importante garantir boa luminosidade indireta e regas regulares, evitando o ressecamento do solo.

Romã

A romã aparece ligada à memória afetiva e a costumes transmitidos entre gerações. Mesmo quando não cultivada em vaso, o fruto costuma marcar presença na virada.

Suas sementes representam multiplicidade e abundância simbólica, o que faz com que a planta seja lembrada nesse momento específico do ano.

Além do significado cultural, a romãzeira também tem valor ornamental e pode ser cultivada em espaços ensolarados.

Louro

O louro carrega uma simbologia antiga ligada a reconhecimento e conquista. Hoje, ele aparece tanto na cozinha quanto em pequenos rituais domésticos.

Guardar folhas secas ou manter a planta em vaso funciona como lembrete visual de metas e compromissos pessoais para o novo ciclo.

Em varandas bem iluminadas, o louro se desenvolve com facilidade e exige cuidados moderados ao longo do ano.

Alecrim

O alecrim se destaca pelo aroma e pela versatilidade. Muito usado na culinária, ele também está associado à clareza e à disposição para mudanças.

Após a virada, costuma aparecer em cozinhas e áreas externas, integrando rotina e simbolismo em um único elemento.