DF

Xixi sai caro: casal paga R$ 50 mil de fiança após ser preso por urinar na rua

Após a mulher urinar na rua, os militares se aproximaram do carro e constataram que tanto ela quanto o motorista estavam embriagados

Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:35

Carro foi guinchado Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Um casal foi preso após uma mulher, passageira de uma Land Rover Defender, descer do veículo no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirar a roupa e urinar na rua. Na delegacia, a fiança foi estipulada em R$ 50 mil.