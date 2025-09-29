Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xixi sai caro: casal paga R$ 50 mil de fiança após ser preso por urinar na rua

Após a mulher urinar na rua, os militares se aproximaram do carro e constataram que tanto ela quanto o motorista estavam embriagados

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:35

Carro foi guinchado
Carro foi guinchado Crédito: Material cedido ao Metrópoles

Um casal foi preso após uma mulher, passageira de uma Land Rover Defender, descer do veículo no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirar a roupa e urinar na rua. Na delegacia, a fiança foi estipulada em R$ 50 mil.

A coluna Na Mira apurou que a fiança da passageira foi fixada em R$ 20 mil. Ela deixou a prisão após pagar R$ 13 mil. Já o motorista, que estava embriagado, segue preso. A fiança dele foi estipulada em R$ 30 mil.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia

Vídeo: chefe do Comando Vermelho é preso bebendo uísque na praia
Imagem - Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro
Imagem - “Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

“Último abraço”, pediu mãe após ser esfaqueada pelo filho de 9 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante
01

Cuidado! Planta popular vendida em feiras pode destruir o fígado e levar ao transplante

Imagem - Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana
02

Paixão, reconciliação e novos romances: confira os signos mais sortudos no amor esta semana

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
03

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro
04

Tarot da semana: cartas revelam lições e viradas para os signos entre 29 de setembro e 5 de outubro