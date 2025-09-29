Xixi sai caro: casal paga R$ 50 mil de fiança após ser preso por urinar na rua

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:35
Um casal foi preso após uma mulher, passageira de uma Land Rover Defender, descer do veículo no meio da via que liga o Eixo Monumental à Esplanada dos Ministérios, tirar a roupa e urinar na rua. Na delegacia, a fiança foi estipulada em R$ 50 mil.
A coluna Na Mira apurou que a fiança da passageira foi fixada em R$ 20 mil. Ela deixou a prisão após pagar R$ 13 mil. Já o motorista, que estava embriagado, segue preso. A fiança dele foi estipulada em R$ 30 mil.