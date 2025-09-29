Acesse sua conta
Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro

O resgate foi concluído às 4h30, após dez horas do começo da trilha

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:53

Bombeiros socorreram
Bombeiros socorreram Crédito: RBS TV

Um grupo religioso com 17 pessoas precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul após se perder em uma trilha em Porto Alegre, neste domingo, 28. Entre os integrantes, cinco eram crianças e adolescentes.

A caminhada pela pedreira Morro Santana começou por volta das 18h, segundo a corporação. Os bombeiros foram acionados à 1h30 da madrugada desta segunda-feira, 29. O resgate foi concluído às 4h30, após dez horas do começo da trilha.

O Corpo de Bombeiros afirmou que levou três horas para realizar a operação "devido às dificuldades de deslocamento entre o ponto de busca e a base do morro". Informou ainda que não houve feridos.

