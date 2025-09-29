PORTO ALEGRE

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro

O resgate foi concluído às 4h30, após dez horas do começo da trilha

Um grupo religioso com 17 pessoas precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul após se perder em uma trilha em Porto Alegre, neste domingo, 28. Entre os integrantes, cinco eram crianças e adolescentes.

A caminhada pela pedreira Morro Santana começou por volta das 18h, segundo a corporação. Os bombeiros foram acionados à 1h30 da madrugada desta segunda-feira, 29. O resgate foi concluído às 4h30, após dez horas do começo da trilha.