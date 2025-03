CRIA DA BASE

Gabriel Xavier celebra 100 jogos pelo Bahia e gol em Ba-Vi da final: 'Gratidão'

Zagueiro abriu o placar no triunfo do Bahia sobre o Vitória na Fonte Nova

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de março de 2025 às 22:05

Bahia venceu o Vitória no clássico da final do Baianão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Cria das categorias de base do Bahia, o zagueiro Gabriel Xavier viveu uma noite que dificilmente será esquecida por ele. No dia em que completou 100 jogos com a camisa tricolor, o defensor marcou o primeiro gol do Esquadrão no triunfo por 2x0 sobre o Vitória, em duelo pela final do Campeonato Baiano. >

Após o jogo, ainda na zona mista da Fonte Nova, Gabriel celebrou o feito, mas pregou pés no chão na busca pelo título do Baianão. No próximo domingo (23), o Bahia enfrentará o Vitória, no Barradão, podendo perder por até um gol de diferença para levantar a taça. >

"Gratidão a Deus por tudo, até aqui ele vem me sustentando, me ajudando, e tenho certeza que continuará me ajudando. Muito feliz pelo triunfo, pela vantagem que a agente abre, pelo gol e pela marca especial dos 100 jogos, mas temos que continuar trabalhando. A gente sabe que o futebol não abre espaço para soberba, teremos que continuar focados e concentrados para fazer um grande jogo lá e conseguir concretizar esse título", disse o zagueiro.>

Gabriel Xavier aproveitou para agradecer pelo momento que vive no Bahia. No ano passado, o defensor foi titular durante boa parte da temporada. Ele revelou que alguns jogadores do elenco têm papel importante no seu crescimento. >

"Hoje o que eu posso falar é gratidão a Deus por ter colocado pessoas incríveis na minha vida que me ajudaram muito nesse processo. A gente sabe o quão difícil é subir da base, essa trajetória. Agradeço aos meus amigos dentro do clube que me ajudam muito, como o Rezende, Kanu, David Duarte, são pessoas diretas com quem a gente briga por vaga, mas são meus melhores amigos, um quer o bem do outro. Eles me ajudam muito, a crescer. O próprio Vitor Hugo, que foi para o Atlético-MG, é uma pessoa incrível que sempre trabalhou. São Pessoas que nos deixam bons exemplos e marcam a nossa vida", completou.>

O zagueiro também projetou a sua caminhada no clube baiano e revelou o que diria ao Gabriel Xavier do futuro: >