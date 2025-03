VANTAGEM TRICOLOR

Ceni valoriza triunfo no Ba-Vi e defende Lucho: 'Perder pênalti faz parte'

Esquadrão saiu na frente na briga pelo título do Campeonato Baiano

Depois do jogo, Rogério Ceni valorizou o triunfo, mas pediu pés no chão e afirmou que a final ainda está aberta. >

"O lado emocional é grande parte do sucesso de uma equipe. A confiança também, que veio depois de reverter o resultado contra o Jacuipense. A coragem de colocar em campo um time pensando também no futuro, no jogo da Libertadores. É um grupo concentrado, que está dando mais valor defensivo esse ano. Manter o zero no placar é um fator de motivação. A gente tem variado, mudam as peças na linha de trás, e conseguimos manter o nível. Lá na frente o Lucho é um privilegiado na parte física, consegue terminar o jogo inteiro. É um conforto ter esse jogador. Libertadores é legal, muito bom estar na fase de grupos, mas não pode gerar falta de concentração para os próximos jogos. Temos que ter sempre a mentalidade de ganhar o próximo jogo. É assim que ganha confiança da equipe", disse Rogério.>