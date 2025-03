FICOU NA BRONCA

Carpini ironiza cabeçada de Everton Ribeiro em Neris: 'Se fosse um peteleco ele teria expulsado'

Treinador do Vitória diz que final está aberta mesmo após derrota por 2x0 para o Bahia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 16 de março de 2025 às 21:38

Thiago Carpini durante clássico contra o Bahia na Fonte Nova Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A derrota para o Bahia no primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano deixou jogadores e comissão técnica do Vitória bravos com a arbitragem. Após o jogo na Fonte Nova, o técnico Thiago Carpini criticou a cabeçada que o meia Everton Ribeiro deu no zagueiro Neris e ironizou o árbitro de vídeo por não ter chamado para a revisão do lance. >

"Sobre a expulsão, teve a troca da arbitragem. Talvez se tivesse tido um peteleco ele teria expulsado, mas a cabeça não. É difícil entender os critérios. Ele parou para analisar e não foi olhar. Estava 1 a 0, naquele momento o Vitória entrando na partida. A gente ficaria com um jogador a mais. E também é um jogador importante que não jogaria o próximo jogo. Então faz diferença. Não é desculpa, eu falei da minha responsabilidade do que aconteceu", iniciou Carpini.>

A comparação do treinador do Vitória foi ao lance inusitado que aconteceu no jogo entre Bahia e Jacuipense, na semifinal do Baianão, quando o meia Matheus Firmino foi expulso após dar um peteleco em Rodrigo Nestor. >

Sobre o jogo, Carpini disse que o Leão não encaixou no primeiro tempo, principalmente após levar um gol com apenas seis minutos. >

"O primeiro tempo dessa final não funcionou. Da maneira como as coisas se desenharam, sofrer um gol com seis minutos, fica difícil de seguir qualquer estratégia. O Bahia teve o volume e o controle do jogo, mas em alguns momentos também tivemos. Fato é que não fizemos um jogo bom, principalmente no aspecto ofensivo, onde temos criado muito pouco. O jogador que mais tem característica de enfrentamento não conseguiu se recuperar para esse jogo", analisou.>

Apesar do resultado ruim, Carpini diz que a decisão ainda está aberta e afirma que o Vitória tem condição de reverter a vantagem e levantar a taça no Barradão, no próximo domingo (23), às 16h. Para isso, o rubro-negro precisa vencer por pelo menos três gols de diferença, ou dois gols para levar a decisão para os pênaltis. >