CAMINHO TRAÇADO

Adversários definidos: veja quem o Bahia enfrentará na fase de grupos da Libertadores

Sorteio das chaves foi realizado na noite desta segunda-feira (17), pela Conmebol

O caminho do Bahia na Libertadores está traçado. Na noite desta segunda-feira (17), a Conmebol sorteou os grupos da principal competição de clubes do continente. A cerimônia foi realizada na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. >