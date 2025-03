OLHO NELES

Rival do Bahia na Libertadores tem atacante que fez gol na final e rejeitou o Vitória

Esquadrão enfrentará Nacional, do Uruguai, na fase de grupos do torneio continental

Rival do Bahia na Libertadores, o Nacional será o primeiro adversário do tricolor fora de casa na fase de grupos da competição. O duelo entre brasileiros e uruguaios está marcado para o dia 9 de abril, no estádio Parque Central, em Montevidéu. >

O time treinado pelo técnico Martín Lasarte, que já comandou a seleção chilena, conta com nomes conhecidos, como o zagueiro Coates e os atacantes Nico López, que no futebol brasileiro defendeu o Internacional, e o chileno Eduardo Vargas. >

Símbolo da geração vitoriosa do Chile que conquistou as Copas Américas de 2015 e 2016, Vargas chegou ao Nacional este ano após deixar o Atlético-MG.O jogador defendeu o clube brasileiro durante cinco temporadas, e no ano passado marcou o gol do Galo na final da Libertadores contra o Botafogo. O time carioca levou a melhor e ficou com o título. >