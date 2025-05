SUL-AMERICANA

GV San José x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no estádio Hernando Siles, em La Paz

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:30

Fluminense Crédito: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

GV San José e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo F, o Tricolor busca mais uma vitória para se aproximar da classificação às oitavas de final. Veja onde assistir, as prováveis escalações e todas as informações do confronto.>

Onde assistir GV San José x Fluminense ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva pela plataforma Paramount+ (streaming).>

Fluminense

Com sete pontos em três jogos, o Fluminense lidera o Grupo F e tenta encaminhar a classificação fora de casa. A equipe carioca venceu o GV San José no Maracanã por 5 a 0 e agora encara a altitude de La Paz com um time alternativo. Renato Gaúcho, por orientação médica, não viajou e será substituído novamente pelo auxiliar Alexandre Mendes.>

Renato Augusto é a principal novidade entre os relacionados e pode fazer sua estreia na temporada após mais de três meses afastado por lesão. Guga, Hércules e Léo Jance também retornam de problemas físicos. Por outro lado, Cano, Otávio e Thiago Silva seguem em tratamento no Rio de Janeiro.>

GV San José

Lanterna do grupo, o time boliviano soma apenas um ponto e precisa vencer para manter chances de avançar. A equipe do técnico Dálcio Giovagnoli aposta no fator altitude para surpreender o líder da chave.>

Prováveis escalações de GV San José x Fluminense

GV San José: Poveda; Jhoni Ramallo, Andrés Landa, Augusto Seimandi, Diego Saavedra; Fabricio Vasquez, Joel Bejarano, Alexis Ribera, Fernando Arismendi; Freddy Roca e López Pisano. Técnico: Dálcio Giovagnoli>

Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Manoel, Thiago Santos, Renê; Facundo Bernal, Hércules, Lezcano (Renato Augusto); Kevin Serna, Paulo Baya e Lavega. Técnico: Alexandre Mendes>

Ficha do Jogo

Jogo: GV San José x Fluminense>

Competição: Copa Sul-Americana — 4ª rodada da fase de grupos>

Data: Quinta-feira, 8 de maio de 2025>

Horário: 21h30 (de Brasília)>

Local: Estádio Hernando Siles — La Paz, Bolívia>