EUROPA LEAGUE

Bodo/Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Aspmyra Stadion, na Noruega

Bodo/Glimt e Tottenham Hotspur se enfrentam nesta quinta-feira, no jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida acontece no Aspmyra Stadion, na Noruega, e vale uma vaga na grande decisão do torneio continental. Confira onde assistir, o horário do confronto e as prováveis escalações.>