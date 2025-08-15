Pedrinho presta depoimento pela primeira vez após ameaça de sequestro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:42
A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) recebeu, através da Delegacia Antissequestro (DAS), uma denúncia anônima no início do mês de agosto sobre um plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. Nesta quinta-feira (14/8), o mandatório do clube carioca prestou depoimento na Delegacia Antissequestro, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Após tomar conhecimento das denúncias, Pedrinho prestou depoimento pela primeira vez ao DAS. Ao ge, o presidente comentou sobre a gravidade do caso, além de solicitar que a investigação aconteça de forma rápida para evitar possíveis novos desdobramentos:
“Eu fui comunicado, procurado pelo DAS, fui informado pelo DAS sobre a denúncia. É lógico que, no primeiro momento, é um impacto forte. A gente fica preocupado principalmente pela questão familiar. Então a orientação do DAS foi para reforçar a segurança, para que abrisse uma investigação. Obviamente, isso foi feito. A preocupação existe, mas eu confio muito na justiça, eu confio na polícia”, iniciou.