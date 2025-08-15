Salvador recebe corrida de rua exclusiva para o público feminino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:31
Salvador será palco da Girl Power, uma corrida voltada exclusivamente para mulheres, independente de serem atletas ou não. A prova acontece em 24 de agosto, no CAB, a partir das 6h30 em largada única, e terá percursos de 5km e 10km.
As inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento (clique aqui para acessar), com kit a partir de R$ 109,99. O evento, ao logo de 11 etapas, já reuniu mais de 40 mil mulheres.
A Girl Power Run é uma corrida feminina que tem como objetivo promover o empoderamento feminino, a igualdade de gênero e o incentivo a participação feminina em atividades esportivas.
Além disso, o evento busca inspirar e fortalecer as mulheres, destacando a importância do esporte para a saúde física e mental.
Evento: Girl Power Run– Etapa Salvador
Distâncias: 5k e 10k
Data: 24/08/2025 (domingo)
Horário: 6h30– largada única
Local: CAB – Centro Administrativo da Bahia ( Av. Luiz Viana Filho, 435 – Salvador – BA)
Valor do Kit: R$ 109,99 (kit básico)
Organizador: RBR Esporte e Cultura
Comercializadora: Norte Marketing Esportivo
Patrocinadores: Lupo Sport, Nubank, SulAmérica
Site do evento: https://www.girlpowerseries.com.br/salvador/