ESPORTE

Salvador recebe corrida de rua exclusiva para o público feminino

Há percursos de 5km e 10km

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:31

Corrida é um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

Salvador será palco da Girl Power, uma corrida voltada exclusivamente para mulheres, independente de serem atletas ou não. A prova acontece em 24 de agosto, no CAB, a partir das 6h30 em largada única, e terá percursos de 5km e 10km.

As inscrições podem ser realizadas no site oficial do evento (clique aqui para acessar), com kit a partir de R$ 109,99. O evento, ao logo de 11 etapas, já reuniu mais de 40 mil mulheres.

O que é a Girl Power?

A Girl Power Run é uma corrida feminina que tem como objetivo promover o empoderamento feminino, a igualdade de gênero e o incentivo a participação feminina em atividades esportivas.

Além disso, o evento busca inspirar e fortalecer as mulheres, destacando a importância do esporte para a saúde física e mental.

Serviço

Evento: Girl Power Run– Etapa Salvador

Distâncias: 5k e 10k

Data: 24/08/2025 (domingo)

Horário: 6h30– largada única

Local: CAB – Centro Administrativo da Bahia ( Av. Luiz Viana Filho, 435 – Salvador – BA)

Valor do Kit: R$ 109,99 (kit básico)

Organizador: RBR Esporte e Cultura

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Patrocinadores: Lupo Sport, Nubank, SulAmérica