SUL-AMERICANA

Deportes Iquique x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no Estádio Tierra de Campeones, no Chile

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 15:00

Atlético-MG Crédito: Divulgação/Atlético-MG

Deportes Iquique e Atlético-MG se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Galo busca manter a liderança do Grupo H e ampliar a boa fase na temporada. Confira onde assistir, as prováveis escalações e mais informações do duelo.>

Onde assistir Deportes Iquique x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).>

Atlético-MG

Invicto há cinco jogos, o Atlético lidera o grupo com os mesmos sete pontos do Caracas, mas com melhor saldo de gols. No primeiro turno, o Galo goleou os chilenos por 4 a 0 no Mineirão, com gols de Rony, Hulk, Scarpa e Natanael. Para este duelo, o técnico Cuca não contará com Hulk, que ficou em BH para trabalhos físicos, mas terá o retorno de Júnior Santos, liberado pelo departamento médico e com previsão de atuar por até 30 minutos.>

Deportes Iquique

Apesar de estar na lanterna do grupo com apenas um ponto, o time chileno vem de quatro jogos de invencibilidade — dois empates e duas vitórias. Em casa, a equipe tentará surpreender os brasileiros e embolar a briga no Grupo H.>

Prováveis escalações de Deportes Iquique x Atlético-MG

Deportes Iquique: Requena; Biásquez, Rodríguez, Saborit, Dávila; Fernández, Fuentes; Orellana, Ramos, Moya; Parraguez. Técnico: Miguel Ponce>

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vitor Hugo, Iván Román, Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Patrick), Igor Gomes, Scarpa (Bernard); Cuello e Rony. Técnico: Cuca>

Ficha do Jogo

Jogo: Deportes Iquique x Atlético-MG>

Campeonato: Copa Sul-Americana — 4ª rodada, fase de grupos>

Data: Quinta-feira, 8 de maio de 2025>

Horário: 19h (horário de Brasília)>

Local: Estádio Tierra de Campeones — Iquique, Chile>