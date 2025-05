EUROPA LEAGUE

Manchester United x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Old Trafford, na Inglaterra

Manchester United e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (8), no jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida acontece no Old Trafford, na Inglaterra, e definirá um dos finalistas do torneio europeu. Confira onde assistir, o horário do confronto e as prováveis escalações.>