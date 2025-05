CONFERENCE LEAGUE

Fiorentina x Real Betis: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no Stadio Artemio Franchi, em Florença

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de maio de 2025 às 12:00

Real Betis Crédito: Divulgação/ Real Betis

Fiorentina e Real Betis se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Stadio Artemio Franchi, em Florença, pelo jogo de volta da semifinal da UEFA Conference League. A partida terá transmissão ao vivo exclusiva da CazéTV no YouTube.>

Onde assistir Fiorentina x Real Betis ao vivo

A transmissão do jogo será exclusiva no YouTube pela CazéTV, com cobertura completa da semifinal da Conference League.>

Fiorentina

A equipe italiana precisa reverter a derrota sofrida no jogo de ida, na Espanha, quando perdeu por 2 a 1. Para avançar direto à final, a Fiorentina precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Apesar do momento instável, com derrota para a Roma no último jogo, a Viola segue forte em casa — são sete partidas de invencibilidade em Florença.>

Real Betis

O time espanhol chega com a vantagem no placar agregado e pode se classificar com um simples empate. Invicto há cinco jogos e embalado por quatro vitórias consecutivas, incluindo uma virada sobre o Espanyol na La Liga, o Betis conta com o bom momento do meia Isco e do atacante brasileiro Antony para garantir a vaga na final.>

Prováveis escalações de Fiorentina x Real Betis

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. Técnico: Vincenzo Italiano>

Real Betis: F. Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Johny, Fornals; Antony, Isco, Abdé; Bakambu. Técnico: Manuel Pellegrini>

Ficha do Jogo

Jogo: Fiorentina x Real Betis>

Campeonato: Conference League — Semifinal (jogo de volta)>

Data: Quinta-feira, 8 de maio de 2025>

Horário: 16h (horário de Brasília)>

Local: Stadio Artemio Franchi — Florença, Itália>