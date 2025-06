ESTÃO DE OLHO

Barcelona mira a contratação de joia do futebol nordestino

Clube catalão intensifica conversas para contratar Zé Lucas, destaque da base do Sport e da Seleção sub-17.

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de junho de 2025 às 18:50

Zé Lucas, jovem volante do Sport Crédito: Reprodução/Instagram

O Barcelona está próximo de acertar a contratação de uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Segundo o jornal espanhol Marca, o clube catalão prepara uma proposta para adquirir o volante Zé Lucas, de apenas 17 anos, que já atua entre os profissionais do Sport e tem convocações para a Seleção Brasileira sub-17 no currículo. >

De acordo com a publicação, as negociações avançaram de forma significativa nas últimas semanas e há otimismo por um acordo em breve. Zé Lucas vem sendo tratado como uma das maiores revelações do futebol nacional, ganhando destaque não só no Sport, mas também no radar internacional.>

O interesse do Barcelona também faz parte de uma mudança estratégica do clube, que observa com atenção a política de contratações do rival Real Madrid — voltada para jovens talentos com grande potencial de valorização. Um exemplo recente é o do argentino Francisco Mastantuono, de 17 anos, que foi contratado junto ao River Plate e só se apresentará após o Mundial de Clubes.>

Mesmo que o negócio com Zé Lucas se concretize, o volante só poderá se transferir para a Europa após completar 18 anos, conforme determinações da FIFA sobre transferências internacionais de menores de idade, exceto em situações específicas.>