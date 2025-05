LIBERTADORES

Atlético Nacional x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín

Atlético Nacional e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores. O Colorado busca somar pontos fora de casa para seguir com chances de classificação às oitavas de final. Veja onde assistir, as prováveis escalações e outras informações do confronto.>