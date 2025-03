VEJA OS NÚMEROS

Freguês do Esquadrão: Bahia tem retrospecto positivo contra o Inter em torneios internacionais

Colorado será o primeiro adversário do time baiano na fase de grupo da Libertadores

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2025 às 08:32

Em 1989, Bahia venceu o Inter duas vezes na Copa Libertadores Crédito: Reprodução

Primeiro adversário do Bahia na fase de grupos da Libertadores da América, o Internacional costuma ser um bom adversário para o tricolor em competições internacionais. Levando em consideração a própria Libertadores e a Sul-Americana, o saldo do tricolor diante do Colorado é positivo. >

Ao todo, Bahia e Inter já se enfrentaram seis vezes em competições internacionais. O Esquadrão venceu três, empatou duas e perdeu apenas uma. >

As duas equipes vão se encontrar na Libertadores 36 anos após o último embate. Pela Libertadores de 1989, os dois times ficaram no mesmo grupo e o Bahia não tomou conhecimento do Inter.>

Apenas dois dias após empatar em 0x0 e conquistar o título Brasileiro dentro do Beira Rio, o clube baiano encarou o time gaúcho pela Libertadores, e no mesmo Beira Rio venceu por 2x1. O uruguaio Diego Aguirre abriu o placar, mas Gil e Zé Carlos garantiram a vitória baiana de virada. >

O segundo confronto com o Inter na Libertadores aconteceu no returno da fase de grupos. Na Fonte Nova, o Bahia venceu por 1x0, com gol de Charles. O tricolor foi o líder do grupo e avançou às oitavas de final, onde enfrentou o Universitario, do Peru. O Internacional ficou em segundo lugar. A chave tinha ainda os venezuelanos Marítimo e Deportivo Táchira. >

O embate entre os clubes brasileiros voltou a acontecer nas quartas de final da mesma edição da Libertadores. Em um jogo marcado por polêmica de arbitragem, o Internacional descontou e bateu o Bahia por 1x0, no Rio Grande do Sul. >

Na volta, o Bahia tinha a expectativa de reverter a vantagem do adversário, mas empatou por 0x0 em noite de muita chuva em Salvador. Os tricolores ficaram na bronca com o árbitro Arnaldo Cezar Coelho, alegando que não havia condição de jogo devido ao volume de água na Fonte Nova. Porém, o juiz não adiou o duelo e o time baiano acabou eliminado.>

A campanha do Bahia nas quartas de final da Libertadores em 1989 é até hoje a melhor de um clube nordestino na competição. >

SUL-AMERICANA >

Depois da rivalidade na Libertadores, o Bahia enfrentou o Internacional na Copa Sul-Americana de 2014. Na época, o torneio contava com uma fase nacional que envolvia os clubes brasileiros. >

No jogo de ida, o Esquadrão surpreendeu e bateu o rival por 2x0, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Lucas Fonseca e Diego Macedo marcaram os gols. Na volta, na Fonte Nova, Alex abriu o placar para o Colorado, mas Henrique Almeida deixou tudo igual e o 1x1 classificou o time baiano. >

Henrique comemora gol em Dida e classificação do Bahia sobre o Inter na Sul-Americana de 2014 Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Bahia e Internacional vão se enfrentar no dia 3 de abril, uma quinta-feira, na Fonte Nova, pela primeira rodada da Libertadores de 2025. O jogo será às 19h. >

CONFIRA O RETROSPECTO DO BAHIA CONTRA O INTER EM TORNEIOS INTERNACIONAIS >