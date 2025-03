CONFIANTE

Com Bahia pela frente, Roger Machado analisa a Libertadores: ‘Conheço o caminho das pedras’

Treinador ex-tricolor comanda agora o Internacional, primeiro rival do Esquadrão

Primeiro adversário do Bahia na Libertadores, o Internacional conta com um velho conhecido dos tricolores no comando técnico. Treinador do Esquadrão entre 2019 e 2020, Roger Machado está agora à frente do Colorado e analisou a chave sorteada na competição internacional. >