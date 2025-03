DE OLHO NOS RIVAIS

Cadu Santoro analisa grupo do Bahia na Libertadores: 'Bastante complicado'

Diretor de futebol falou sobre o retorno do Esquadrão ao torneio internacional

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de março de 2025 às 16:38

Cadu Santoro é o diretor de futebol do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia conheceu o seu grupo na Copa Libertadores da América. Na briga por um lugar no mata-mata da principal competição de clubes do continente, o tricolor enfrentará nas próximas semanas o Internacional, Nacional (Uruguai) e Atlético Nacional (Colômbia). >

Após o sorteio, que aconteceu na noite desta segunda-feira (17), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o diretor de futebol do Bahia, Cadu Santoro, analisou o grupo do tricolor. >

"Bastante complicado, três equipes que já ganharam a Copa Libertadores, então, com tradição no torneio, mas a gente vem de duas fases que a gente acredita que competiu bem. Temos tempo para terminar a preparação para entrar nessa fase de grupos no nível mais alto", iniciou o dirigente durante entrevista à ESPN. >

Bahia está no grupo com Internacional, Nacional e Atlético Nacional Crédito: Reprodução/Libertadores

"A gente está avaliando fase a fase. A gente foi pra Pré-Libertadores, a primeira fase, que garantiria um calendário internacional, depois passando do Boston River para ter uma fase de grupos e agora vamos ver como que vão ser esses confrontos para ver se a gente consegue seguir avançando, que obviamente é o nosso objetivo", completou. >

Cadu Santoro também falou sobre o retorno do Bahia à Libertadores. Primeiro clube brasileiro a disputar o torneio, em 1960, o Esquadrão estava fora desde 1989, quando avançou até as quartas de final. >

"Muito importante para o nosso projeto conseguir a classificação. Retornamos depois de 35 anos, vamos olhar a logística para competir no nível mais alto. O Inter joga no melhor nível do futebol brasileiro e é claro que é muito complicado", finalizou o dirigente. >