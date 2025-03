CAMINHO TRICOLOR

Conmebol define datas e horários dos jogos do Bahia na Libertadores; veja

Estreia do Esquadrão será contra o Internacional, na Fonte Nova

A estreia será no dia 3 de abril, uma quinta-feira, na Fonte Nova, às 19h, contra o Internacional. >

Na segunda rodada, o Esquadrão vai até Montevidéu, no Uruguai, enfrentar o Nacional, às 19h, no dia 9 de abril, uma quarta-feira. >

O terceiro jogo do Bahia na Liberta será no dia 24 de abril, uma quinta-feira, às 21h30, na Fonte Nova, contra o Atlético Nacional. Na sequência, o tricolor recebe o Nacional, no dia 7 de maio, na Fonte Nova. >