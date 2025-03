TRIUNFO TRICOLOR

Com time reserva, Bahia vence o CSA fora de casa e volta à liderança da Copa do Nordeste

Esquadrão controlou o jogo e conseguiu bom resultado no estádio Rei Pelé

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2025 às 21:00

Iago Borduchi comemora gol do Bahia sobre o CSA Crédito: Rafael Rodriguess/EC Bahia

O Bahia retomou a liderança do grupo B da Copa do Nordeste. Mesmo com um time reserva, o tricolor fez um jogo seguro e venceu o CSA por 2x1, na noite desta quarta-feira (19), no estádio Rei Pelé, em Maceió, no confronto direto pela ponta da chave. >

O triunfo baiano começou a ser construído no primeiro tempo. Dominante, o Esquadrão abriu o placar com Iago Borduchi, e aumentou a conta com o volante Erick. Na segunda etapa, Brayann, de pênalti, descontou. >

O resultado positivo deixa o Bahia com 10 pontos no grupo B, com dois jogos a menos. O tricolor está empatado em pontos com CSA e Ceará, mas leva vantagem no saldo de gols. >

O próximo compromisso do Bahia na Copa do Nordeste será contra o Náutico, em casa, pela última rodada. Antes, a equipe encara o Vitória, neste domingo (23), no Barradão, pelo jogo da volta da final do Campeonato Baiano. >

O JOGO>

Vivendo uma maratona de jogos que inclui a final do Campeonato Baiano, o Bahia cumpriu a expectativa e colocou em campo um time recheado de reservas. Rogério Ceni aproveitou e promoveu a estreia do goleiro Ronaldo, que não está inscrito no estadual e não esteve disponível nas fases preliminares da Libertadores. >

Apesar do time considerado reserva, o Bahia começou levando perigo no Rei Pelé. Logo aos seis minutos, Kayky fez jogada individual, limpou o marcador e chutou forte. A bola explodiu no travessão. >

Como o tricolor segurava a bola, o CSA passou a explorar o contra-ataque e tentou pressionar o time baiano. Ronaldo fez boa defesa em finalização de Thiago Marques. Quando o Azulão começava a gostar do jogo, o Esquadrão jogou um banho de água fria nos donos da casa. >

Kayky experimentou da entrada da área e pegou fraco, mas a bola passou por toda defesa do CSA e sobrou para Iago Borduchi tocar na saída do goleiro Georgemy, abrindo o placar para o Bahia aos 11 minutos. >

A vantagem cedo deixou o tricolor mais tranquilo no duelo. O time baiano se jogou ao ataque e começou a criar chances para ampliar. Willian José parou no goleiro, enquanto Erick, de cabeça, passou perto. >

A pressão voltou a dar resultado. Dessa vez, Iago Borduchi cruzou rasteiro e o volante Erick surgiu na área no melhor estilo centroavante e mandou para o fundo das redes: Bahia 2x0, aos 24 minutos. >

O time azul, vermelho e branco construiu outras chances para aumentar a conta e pouco foi pressionado na reta final da primeira etapa, mas o primeiro tempo terminou mesmo sem alterações no placar. >

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo ímpeto e por muito pouco não fez o terceiro logo aos quatro minutos. Michel Araujo fez linda jogada, deixou os marcadores para trás e driblou o goleiro antes de finalizar, mas o lateral Enzo tirou em cima da linha e evitou o gol do uruguaio. >

O CSA também manteve a sua postura e levava perigo nas jogadas em velocidade. Em contra-ataque iniciado pelo goleiro Georgemy, Igor Bahia chutou forte, mas Ronaldo fez boa defesa e salvou o tricolor. >

Apesar de correr pouco risco, aos 23 minutos Brayann fez jogada individual, foi derrubado na área por David Martins e o juiz marcou pênalti. Aos 24, o próprio Brayann cobrou no canto esquerdo de Ronaldo e descontou para os alagoanos. >

O gol animou o CSA, que começou a pressionar no ataque em busca do empate. O Bahia perdeu em intensidade e passou a se defender mais do que atacar. Ceni então mexeu no time. Tiago, Zé Guilherme e Yago Felipe entraram nas vagas de Kayky, Iago Borduchi e Rodrigo Nestor. >

Na reta final, William José mandou de fora da área e quase venceu o goleiro. Mesmo com as investidas do CSA, o tricolor conseguiu segurar o resultado nos últimos minutos e comemorou o triunfo ao apito final. >

FICHA TÉCNICA >

CSA 1x2 Bahia - Copa do Nordeste >

CSA: Georgemy, Cedric (Robinho), Betão, Wanderson e Enzo; Gustavo Nicola, Vander (Danilinho) e Brayann (Álvaro); Guilherme Cachoeira, Tiago Marques (Igor Bahia) e Klenisson (Marcão). Técnico: Higo Magalhães. >

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Yago Felipe) e Michel Araujo (David Martins); Kayky (Tiago) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. >

Local: estádio Rei Pelé>

Gols: Iago Borduchi, aos 11 minutos, Erick, aos 24 do 1º tempo, Brayann, aos 24 do 2º >

Cartão amarelo: Vander, Marcão (CSA); Acevedo, Rodrigo Nestor (Bahia)>