BARRADO

Brasileiro medalhista olímpico é impedido de entrar nos EUA por envolvimento com Cuba e perde competição

Hugo Calderano, número 3 do mundo, não participará do Grand Smash de Las Vegas por conta de viajem a Cuba em 2023

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de julho de 2025 às 14:59

Hugo Calderano em ação pelo Mundial de Tênis de Mesa Crédito: Divulgação/@wtt

O brasileiro Hugo Calderano, atual número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, não participará do Grand Smash de Las Vegas, um dos torneios mais importantes da modalidade, equivalente a um Grand Slam no tênis. A competição começa nesta sexta-feira (4), nos Estados Unidos, e a ausência de Calderano se deve a problemas com sua entrada no país, em função de uma viagem a Cuba realizada em 2023. >

Detentor de cidadania portuguesa, Calderano normalmente não necessita de visto para ingressar em solo norte-americano, bastando preencher o ESTA (Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem), procedimento padrão para cidadãos europeus. No entanto, dessa vez, sua solicitação foi negada pelas autoridades americanas.>

O motivo da recusa está relacionado à presença do atleta em Cuba no ano passado, onde disputou o Campeonato Pan-Americano e o torneio classificatório para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. De acordo com as leis de imigração dos Estados Unidos, quem viajou recentemente a determinados países, como Cuba, perde o direito à dispensa de visto, sendo obrigado a agendar uma entrevista consular.>

Em nota, a assessoria de Calderano informou que ele tentou, sem sucesso, diversas alternativas para viabilizar sua entrada no país. Procurou ajuda da Associação de Tênis de Mesa dos Estados Unidos (USATT) e do Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA (USOPC), mas não houve tempo hábil para agendar uma entrevista de emergência.>

“Sempre usei meu passaporte português para entrar nos Estados Unidos sem problemas, seguindo o mesmo procedimento. Assim que soube da situação, mobilizei minha equipe para tentar obter um visto regular emergencial, mas, infelizmente, não conseguimos resolver a tempo. É extremamente frustrante ficar de fora de uma das competições mais importantes da temporada por algo que foge totalmente ao meu controle”, declarou o atleta.>