Liderado por baiano, Brasil é a nacionalidade que mais marcou gols no Mundial de Clubes

País lidera o ranking de artilheiros com 24 gols e tem como principal goleador Marcos Leonardo, vice-artilheiro do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de julho de 2025 às 06:30

Marcos Leonardo, do Al-Hilal, é o brasileiro com mais gols marcados no Mundial Crédito: Divulgação/Fifa

O Brasil não tem se destacado apenas com seus clubes no Mundial de Clubes, mas também com o desempenho individual de seus jogadores. O país que iniciou o torneio com o maior número de atletas inscritos (142) também lidera o ranking de gols marcados, com 24 bolas na rede até o momento. O principal artilheiro brasileiro, e vice-goleador da competição, é o baiano Marcos Leonardo, natural de Itapetinga. >

Os brasileiros são seguidos de perto pelos argentinos, que começaram o torneio como a segunda nacionalidade com mais representantes (102). Com 19 gols marcados até aqui, os "hermanos" estavam apenas um gol atrás do Brasil no início das oitavas de final.>

No entanto, durante a primeira fase do mata-mata, os brasileiros dispararam: Paulinho (Palmeiras), Hércules (Fluminense), Malcom (Al-Hilal) e Marcos Leonardo (duas vezes pelo Al-Hilal) balançaram as redes. Do lado argentino, apenas Di María (Benfica) e Germán Cano (Fluminense) marcaram nesse mesmo período, o que ampliou a vantagem do Brasil na artilharia.>

Artilharia da Copa de Clubes por nacionalidade:

1º Brasil - 24 gols >

2º Argentina - 19 gols>

3º Inglaterra - 13 gols>

4º França e Portugal - 12 gols>

6º Alemanha e Espanha - 9 gols>

8º México - 6 gols>

9º África do Sul, Noruega e Uruguai - 5 gols>

12º Turquia - 4 gols>

13º Bélgica, Coreia do Sul, Itália e Palestina - 3 gols>

17º Colômbia, Japão, Luxemburgo, Marrocos e Sérvia - 2 gols>

22º 17 países - 1 gol>

Desempenho por continente

Apesar de Brasil e Argentina liderarem o ranking de artilharia individual, o continente sul-americano ainda está bem atrás da Europa no número total de gols marcados. Até o momento, os sul-americanos somam 52 gols no Mundial, enquanto os europeus já balançaram as redes 81 vezes.>