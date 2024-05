AJUDA COLETIVA

Chuva no RS: saiba onde fazer doações em Salvador e quais itens levar

Água mineral, alimento não-perecível e produtos de limpeza são alguns dos materiais necessários

Esther Morais

Publicado em 7 de maio de 2024 às 09:27

As fotos chuvas dos últimos dias causaram alagamentos na cidade de Porto Alegre Crédito: Concresul/Divulgação

Com 85 mortos, e mais de 201 mil pessoas fora de casa, sendo 153.824 desalojados e 47.676 em abrigos públicos, o Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre climático de sua história. Por isso, organizações têm se unido para auxiliar com materiais para doação aos afetados.

O CORREIO listou pontos de coleta em Salvador e os itens que estão sendo recebidos em cada local. Confira:

Correios

A partir desta terça-feira (7), as agências dos Correios da Bahia começam a receber doações para as vítimas das chuvas que estão atingindo o Rio Grande do Sul.

A estatal está recebendo e transportando gratuitamente alimentos da cesta básica, material de higiene pessoal, material de limpeza seco, roupas de cama e de banho e ração para pet – sem custo aos doadores. Os Correios estão doando, ainda, itens de vestuário e utensílios domésticos aos atingidos pelas chuvas.

Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 725 0100.

Loja do Bahia

A partir desta terça-feira a Loja do Bahia no Shopping Paralela estará arrecadando água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene em solidariedade ao povo gaúcho. A campanha do Esquadrão e do centro comercial é em parceria com a Chamada Solidária. A unidade não recebe roupas.

??‍?? DOAÇÕES EM SALVADOR PARA O RIO GRANDE DO SUL!



A partir desta terça-feira a @LojaDoBahia no Shopping Paralela estará arrecadando água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene em solidariedade ao povo gaúcho. Uma campanha do Esquadrão e do centro… pic.twitter.com/OzNPGaG2ch — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 6, 2024

ONG Seja Semente

A Seja Semente também publicou uma lista com diversos pontos de coleta em Salvador. São eles: Red Baloon, na Pituba, MDV Representações, no Caminho das Árvores, Beiju Mix Café, no Itaigara, Casa Kaiada, na Barra, FC BIKE, na Calçada e Net Car Estética Automotiva, em Stella Mares.

Os postos do Açaí também receberão as doações. Serão recebidos água mineral, cobertores, lençóis, olchões sem estrago, fraldas infantis e geriátricas, produtos de higiene, roupas de criança e adulto em bom estado, além de roupas íntimas.

Azul

A Azul está coordenando uma operação logística aérea e terrestre para levar as doações até as áreas atingidas. Para ajudar, basta ir até o aeroporto mais próximo, procurar o guichê da empresa e fazer a doação. Os itens aceitos serão: alimentos não perecíveis e cestas básicas (exceto óleo); Itens de higiene pessoal, fraldas descartáveis e absorventes; roupas de cama e banho e água mineral.

CVC

A CVC, em parceria com Azul, Gol, Latam e Jamef Transportes, está mobilizando esforços em prol das famílias afetadas pelas enchentes. A empresa está disponibilizando mais de mil lojas em todo Brasil para coleta de doações com o objetivo de auxiliar os desabrigados e mitigar os impactos da tragédia.

A entrega dos itens deverá ser realizada em uma das lojas CVC, uam delas, por exemplo, é no Shopping Bela Vista. As doações serão aceitas até 19 de maio. Mais detalhes podem ser conferidos no site da CVC.