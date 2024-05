SONHO DE SER MÉDICO

Ex-BBB Davi revela experiência de quase morte: 'Dali surgiu o sonho de ser médico'

Finalmente foi ao ar! O documentário 'Davi, Um Cara Comum da Bahia', lançado nesta quarta-feira (8) no Globoplay, conta a trajetória do baiano Davi Brito. O vencedor da última edição do reality show Big Brother Brasil contou que passou por uma experiência de quase morte. Após o episódio de inecção generalizada, Davi conta que se encantou com a medicina: daí veio seu sonho de torna um médico.