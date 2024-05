OSTENTAÇÃO

Davi revela qual será o destino do prêmio milionário do BBB: "É um momento de viver"

Após faturar o prêmio milionário do reality show Big Brother Brasil, o baiano Davi Brito revelou o que pretende fazer os quase três milhões e reais. Entre os planos de ex-motorista de aplicativo, estão a aquisição de um Porsche e viagens para a Europa.

Para o novo milionário, a demonstração de poder aquisitivo é importante parte para quebrar estigmas que recaem sobre a população negra. "As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: 'porque é preto, tem que vender água'. Não existe isso não, parceiro. O preto não pode subir mais não? Tem que ser um garçom? O preto não pode mais comprar um uísque? Eu sou essa pessoa que pode chegar no topo. Isso é racismo. É porque eu sou negão. 'Davi não merece chegar lá'. Mereço, sim e estou vivendo", refletiu.