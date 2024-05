EX-BBB

Davi só poderá usar bolsa para estudar Medicina se passar no vestibular, confirma faculdade

O baiano Davi ganhou uma bolsa integral para estudar Medicina durante sua participação no BBB, mas para usufruir deverá fazer como todos estudantes, prestando vestibular ou ingressando com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A informação foi confirmada pela faculdade Estácio de Sá para a revista Contigo.