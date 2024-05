O ADEUS DO QUE NEM COMEÇOU

Davi deixa de seguir influenciadora após jantar romântico em Salvador

A vida amorosa de Davi Brito, novo milionário de Salvador, já acumula altos e baixos após sua saída do BBB 24. Depois de ser flagrado com a influenciadora Bárbara Contreras em um jantar no restaurante Soho, na Bahia Marina, o jovem baiano deixou de seguir a moça nas redes sociais.

Ela também não segue mais o ex-motorista de aplicativo no Instagram, deixando uma pulga atrás da orelha entre os seguidores, já que eles estavam juntos no fim de semana.

Davi e Bárbara foram flagrados em um restaurante de luxo em Salvador, no Soho, nesta terça-feira (30). O encontro aconteceu, segundo o colunista Leo Dias, após os dois se aproximarem durante uma tarde de piscina em um condomínio em Barra do Jacuípe.

Davi e Bárbara foram jantar no restaurante de comida japonesa Soho, na Bahia Marina, Avenida Contorno na noite desta terça-feira (30). Os dois se conheceram quando Davi fez uma visita aos vizinhos de condomínio em Barra do Jacuípe onde está morando temporariamente, e resolveu tirar fotos, fazer vídeos com os jovens do local.