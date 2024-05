VAI SOLTAR A VOZ

Davi aceita convite para gravar canção de arrocha com Silvanno Salles

Campeão do BBB 24 , o baiano Davi Brito vai gravar uma canção com o cantor Silvanno Salles. A novidade foi contada pelo próprio artista, que também disse estar esperando o fim da agenda de compromissos de Davi pós-BBB24.

Durante a festa de comemoração da vitória de Davi, realizada em Cajazeiras, no último dia 21, Silvanno Salles se apresentou e cantou mais de uma vez com o vencedor do reality da Globo. Na ocasião, o cantor aproveitou o momento de descontração de Davi, soltando a voz, para fazer um desafio na frente da multidão ao ex-brother de gravarem juntos uma canção.