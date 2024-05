BAHIA MARINA

Davi sai para jantar com influenciadora Bárbara Contreras, em Salvador

O atual campeão do BBB, Davi Brito, e a influenciadora digital Bárbara Contreras saíram para jantar na noite desta terça-feira (1), em Salvador. Os dois estão se conhecendo melhor após a separação tumultuada entre Davi e Mani, segundo fãs do baiano.

Davi e Bárbara, que é do Recife, foram jantar no restaurante de comida japonesa Soho, na Bahia Marina, Avenida Contorno.

Um já segue o outro nas redes sociais, e Bárbara compartilhou uma imagem do restaurante. A pernambuca tem mais de 670 mil seguidores no Instagram.

Os dois se conheceram quando Davi fez uma visita aos vizinhos de condomínio em Barra do Jacuípe onde está morando temporariamente e resolveu tirar fotos, fazer vídeos com os jovens do local.