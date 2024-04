A FILA ANDOU?

Davi é flagrado em clima de romance com influenciadora baiana

Novo milionário terminou o relacionamento com Mani Rego, sua ex

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 14:23

Davi, BBB 24, Crédito: Globo

Parece que a fila andou rápida demais para o novo milionário de Salvador, Davi Brito. Isso porque, neste fim de semana, ele foi flagrado ao lado de uma jovem que está começando no mundo da influência digital.

Curtindo a vida com o dinheiro no bolso, Davi fez uma visita aos vizinhos de condomínio onde está morando temporariamente e resolveu tirar fotos, fazer vídeos com os jovens do local.

Mas, a interação entre o ex-BBB e uma jovem de Recife chamou a atenção. Os internautas descobriram que se tratava de Bárbara Contreiras, influenciadora de Pernambuco que grava conteúdo do dia a dia.

A imagem já circula nas redes sociais e muitos seguidores desconfiam que o morador de Cajazeiras está curtindo a vida de solteiro por Salvador, principalmente ao lado de novas "amigas".

"Davi não é besta e já aproveitou para ativar o modo pegador", brincou um seguidor. "Mani já era, agora só as novinhas", disse outro internauta.

Fotos apagadas

A foto que deu o que falar na internet, do pedido de desculpas, foi apagada do Instagram. Os cliques foram deletados um dia depois de Davi confirmar o fim do relacionamento em uma gravação no programa Altas Horas, da Globo.