ACABOU DE VEZ

Davi apaga fotos e pedidos de desculpa a Mani Rego após fim do relacionamento

Milionário está solteiro em Salvador após o BBB 24

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 09:49

Davi e namorada, Mani Crédito: Redes sociais

O ex-BBB Davi Brito já está mostrando para todo mundo que agora é um milionário solteiro. As fotos que tinha compartilhado com a ex-namorada Mani Rego, de 42 anos, foram apagadas das redes sociais nesta quarta-feira (24).

A foto que deu o que falar na internet, do pedido de desculpas, também foi apagada do Instagram. Os cliques foram deletados um dia depois de Davi confirmar o fim do relacionamento em uma gravação no programa Altas Horas, da Globo.

"Até a minha própria ex-namorada, ela que terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento que estava vivendo. Tanto que conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo com a minha vida naquele momento. Falei: 'calma, por favor, vamos retornar para Salvador, continuar vivendo nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, a nossa vida normal", disse Davi no Altas Horas.

A crise pública aconteceu justamente no Mais Você, com Ana Maria Braga, um dia depois do fim do Big Brother Brasil, onde ele chegou a falar que estaria "conhecendo" a ex-namorada após um ano de namoro.