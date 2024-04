MUDANÇAS

Globo contrata atores para interpretar Davi e Mani em documentário após fim do namoro, afirma colunista

Separação pegou a emissora de surpresa durante gravação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 10:29

Mani Reggo, companheira de Davi Crédito: Redes sociais

A final do BBB 24 ocorreu no dia 16 de abril, mas a situação envolvendo Davi, vencedor do programa, e sua ex-namorada Mani Reggo ainda circula nas redes sociais, principalmente com o documentário sobre o milionário em produção.

A informação da vez é que a Globo decidiu colocar dois atores para interpretar Davi e Mani no documentário, já que horas antes de fazer o tão esperado encontro entre eles na barraca onde trabalharam, o namoro simplesmente acabou.

A reconstituição do primeiro encontro iria ocorrer ainda nesta semana, mas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a produção teve de encontrar dois atores rapidamente para interpretarem os ex-pombinhos.

A filmagem aconteceu em um bar na Vila Laura, próximo ao local onde o trailer de lanches de Mani fica, em Salvador. Eles teriam se conhecido quando Davi fez parte do Exército e ia comprar lanches na barraca da influenciadora. Logo após sair do Exército, o novo milionário começou a trabalhar na barraca e, no meio tempo, também era motorista de aplicativo.

Com a saída de Mani, o documentário teve de ser mudado em alguns aspectos. O longo depoimento de Davi já foi realizado no último dia 19 e será exibido no Globoplay no dia 30 de abril.