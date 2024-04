MOTIVO DA 'BRIGA'

Irmã de Davi revela que o baiano ficou surpreso com a fama de Mani: 'Não tirava foto com ele, não queria aparecer'

Ganhador do BBB 24 questionou atitude da companheira, já que antes dele entrar no reality ela não gostava de holofotes

Raquel Brito, irmã de Davi, revelou o teor da conversa que o baiano e Mani tiveram no hotel, dias após sua vitória no BBB 24. A administradora das redes do vencedor do BBB 24 negou a briga e disse que o irmão ficou surpreso por ver sua namorada aproveitando a nova fama.

Raquel contou ainda que Mani tinha uma vida reservada e não gostava de expor sua imagem nas redes sociais. "Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum [...] ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo... Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles termos de 'você quer crescer em cima da minha imagem'", disse.

A irmã do milionário também falou sobre o boato de que o pai do baiano estaria decepcionado com a postura do filho em relação a sua até então namorada, e que, por isso, teria se mudado para a casa da empreendedora. "Desde o início que Davi entrou na casa, ele [o pai] já morava com ela [Mani]. Não foi algo que decidiram depois que Davi saiu", explicou.