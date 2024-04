EXCLUSIVO

Acusado de colocar Mani contra Davi, publicitário baiano diz estar sendo 'linchado'

João Silva também explicou o registro da marca 'Calabreso'

Osmar Marrom Martins

Publicado em 22 de abril de 2024 às 19:04

Um dos mais bem sucedidos publicitários da Bahia, João Silva ficou conhecido internacionalmente por ter criado a marca do Olodum, que hoje é conhecida nos quatro cantos do planeta, principalmente depois que Michael Jackson veio ao Pelourinho gravar um clipe com a banda. Atualmente vivendo na ponte aérea entre Salvador e New York, onde mora sua filha, João se viu no olho do furação com o assunto do momento: a separação do casal Davi, campeão do BBB 2024 e sua mulher (ou ex-namorada), Mani Reggo, dona de uma barraca de lanches em Brotas e que ganhou notoriedade pelas palavras carinhosas que Davi referia a ela durante os meses em que ficou na casa, revelando, inclusive, que ela o ajudou muito inclusive comprando, no cartão dela, as roupas para ele participar do programa.

Mas em entrevista para Ana Maria Braga, que depois se confessou surpresa, Davi se referiu a esposa como uma namorada a quem ainda estava conhecendo depois de uma convivência de mais de um ano. Pronto. A internet e os sites de fofoca que não perdoam, atiçaram mais lenha na fogueira; Mani não foi receber o campeão no aeroporto e começaram as especulações de que Davi não queria dividir o prêmio com a mulher. Depois surgiu outra versão que Mani, orientada por uma equipe de marketing, teria registrado em seu nome a marca do sanduiche X-Calabreso entre outras coisas.

Em contato com o jornalista do CORREIO, Osmar Marrom Martins, João Silva mandou com exclusividade, sua versão do caso que o colocou como um dos vilões desse arerê.

João Silva criou a marca 'Olodum' Crédito: Divulgação

"“Estou sendo linchado no país todo. Nunca passei por ação hater de cancelamento”" João Silva Publicitário

NADA A ESCONDER

Eu sou João Silva, um dos publicitários mais premiados do Brasil. Autor do número recorde de mais de mil marcas criadas, dentre elas Olodum, Collor e o selo “Racismo, aqui não!”

Mani Reggo

Conheci Mani através de sua irmã Fabiana Reggo quando eu estava nos Estados Unidos e ela me ligou perguntando se eu entendia de BBB porque o cunhado dela teria entrado no reality, e sua irmã, que tinha uma pequena barraca em Matatu de Brotas, estava sofrendo uma série de ataques nas redes sociais por ser negra e mais velha que Davi e mãe solo. Ela queria que eu ajudasse a irmã e, ao mesmo tempo, Davi, que estava dentro da casa.

BBB

Mesmo sem nunca ter mexido com BBB, eu, como publicitário, resolvi ajudá-las. Acabei criando algumas marcas, associadas ao símbolo do coração (Mani&Davi e Davi&Mani). Os dois até então estavam casados – esta era a informação que eu recebi de Mani e que Davi confirmava diariamente dentro da casa. No meio disso tudo surgiu a confusão no reality show, entre Davi e outros participantes, o que acabou gerando o bordão “Calma aí Calabreso”. Mani, então, resolveu incluir no cardápio da sua barraca de lanches, que naquele momento já tinha virado atração turística, o sanduíche x-calabreso.

Registro X-Calabreso

Quando ela criou o sanduíche x-calabreso, nós entendemos que era importante fazer o registro das marcas Mani Lanches e dos sanduíches junto ao INPI, com o único objetivo de proteger a família. O pedido de registro foi feito então pela Maria Preta, que tinha contrato de assessoria com Mani Reggo. O sanduíche chama-se x-calabreso, portanto não temos nenhum interesse na palavra isolada “calabreso”.

Instituto Maria Preta

O Instituto Maria Preta é uma empresa séria, responsável e respeitada no Brasil. Dentre seus projetos está a criação do selo “Racismo, aqui não!”. Este selo “talvez seja a melhor estratégia para combater o racismo no país de forma séria, pacífica e eficaz.

Sucesso nas redes

Tudo o que foi feito em termos de marcas e ações nas redes sociais eu considero que foi um grande sucesso. Sou testemunha de que Mani foi uma das responsáveis aqui fora pelo sucesso de Davi, juntamente, é claro, com familiares e a maioria esmagadora do povo brasileiro. Mani liderou uma grande torcida graças ao seu carisma, carinho e simplicidade.

#EusouDavicampeão

Quando Davi saiu do BBB como campeão, todos nós comemoramos juntamente com boa parte do povo brasileiro. Se por alguma razão eles se desentenderam (ou não) não cabe a mim opinar, não cabe a mim comentar, até porque não costumo me envolver na vida privada das pessoas, especialmente pessoas com as quais eu tenho ou tive algum relacionamento profissional.

No caso de Mani, tenho um carinho todo especial por ser ela essa mulher trabalhadora e que tem inspirado tantas outras mulheres no país.

Mani liderou uma grande torcida graças ao seu carisma, carinho e pela sua simplicidade, em prol do seu marido Davi Brito, e eu também passei a admirar muito o Davi, porque eu via naquele jovem negro, da periferia de Salvador, a minha história de vida, que nasci na cidade baixa, negro, pobre e filho de marceneiro com lavadeira.

Graças a Deus e com muito trabalho ao longo de quase cinquenta anos de atividade, colecionei centenas de prêmios e cases de sucesso, e hoje sou um dos publicitários mais premiados do Brasil, mas nunca esqueci de onde eu vim.

Futuro

Honestamente, torço para que Davi e Mani se entendam, sigam juntos e possam aproveitar o que o destino reservou para os dois.