50% DE TUDO

Quase R$ 4 milhões: Mani Reggo tem direito a metade dos prêmios que Davi ganhou no BBB 24

Confirmado o fim do namoro entre Davi e Mani Reggo, a influencer passa a ter direito a metade de tudo que o ex-motorista de aplicativo conquistou no BBB 24. Ao total, somando premiação de campeão e outros "souvenirs" angariados durante o programa, o valor chega a quase R$ 4 milhões.

"Sendo assim, havendo intenção de se separar, o patrimônio adquirido na constância da união estável, como imóveis, veículos, bens móveis, prêmios em dinheiro, tudo deve ser dividido. Dessa forma, o vencedor do BBB terá que ceder 50% do que conquistou durante a união estável, não só a parte em dinheiro como também os prêmios que recebeu durante o programa", explica a profissional em entrevista à revista Quem.

"Nessas situações, o regime aplicado é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo adquirido na constância do relacionamento deverá ser dividido meio a meio. Como os prêmios que ele recebeu no Big Brother Brasil e o prêmio final foram na constância do relacionamento, então, tudo isso será dividido com a Mani também. Por quê? Porque ficou claro que ali havia as três situações que configuram união estável", começa.