NOVA VIDA

Davi curte dias de tranquilidade com a família em mansão de Salvador

Davi é o novo milionário do Brasil e já está dando sinais de que o dinheiro traz benefícios. Antes morador de comunidade de Salvador, Cajazeiras, o ex-BBB agora mora em uma mansão.

Em imagens nas redes sociais, Davi mostrou a casa com piscina, espaço de churrasco, cômodos amplos ao lado da família. No entanto, apesar de ter se instalado nesse imóvel, ainda não será o definitivo do ex-brother.