CONFLITO

Davi diz que procurou Mani por telefone e mensagem após polêmica sobre relação

O campeão do BBB 24, Davi Brito, diz que já procurou Mani Reggo diversas vezes desde que a relação entre eles virou alvo de especulações nas redes sociais. Davi, em entrevista a Ana Maria Braga, no Mais Você, disse que estava "conhecendo" Mani, a quem chamava de esposa dentro do confinamento.

“E assim, a gente está se conhecendo, está na fase do conhecimento, está na fase de a gente ali de uns beijinhos, tomar um sorvete na praia olhando o mar...”, disse Davi no programa Mais Você.

A produção do Fantástico afirmou que também não conseguiu contato com Mani.

No sábado (20), Mani postou um desabafo nas redes sociais e disse que se sentia um produto em uma prateleira. "O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", escreveu.