FUTURO EM ABERTO

‘Tô resolvendo’, diz Davi sobre crise no relacionamento com Mani Rego

Vencedor do Big Brother Brasil 2024, que já perdeu meio milhão de seguidores após polêmica com Mani, preferiu não dar detalhes do assunto

Larissa Almeida

Publicado em 21 de abril de 2024 às 23:33

Davi Brito durante festa em comemoração a sua vitória no BBB 24, em Cajazeiras Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Em meio à crise no relacionamento com a empresária Mani Rego, o campeão do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Davi Brito marcou presença, neste domingo (21), na festa em comemoração à sua vitória no reality. Durante entrevista enquanto estava em cima do trio elétrico colocado na Arena Pronaica, em Cajazeiras X, o baiano foi questionado sobre a situação que estava enfrentando com a companheira, mas logo evitou adentrar no assunto. “Tô resolvendo. Prefiro não comentar sobre esse assunto, mas estou resolvendo", disse.

Quanto à fama e o interesse do público na sua vida, Davi disse que está aprendendo a lidar. “Eu estou meio confuso no momento, mas estou agradecendo muito a Deus, reconheço o que está acontecendo na minha vida. Nunca pensei que isso fosse acontecer, mas estou tentando lidar com a situação, é muito complicado. Estou sendo do povo, quero ser do povo”, disse.

Antes de chegar na festa, o campeão voltou a publicar um texto endereçado a Mani no Instagram. Esse foi o quarto pronunciamento do motorista de aplicativo desde que sua relação se tornou assunto nas redes sociais. Por volta das 15h deste domingo, ele escreveu um desabafo para ela que continha um pedido de perdão.

“Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. [...] Peço perdão se não consegui agi da melhor maneira e por ter te magoado. [...] Eu tô sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta para casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você”, publicou.

O único pronunciamento de Mani depois das polêmicas envolvendo sua relação foi no sábado (20). Na ocasião, ela escreveu um texto no Instagram em que demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024. Ela retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.

“[...] O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, dizia a declaração.

A publicação aconteceu no momento exato em que Davi pisava os pés no aeroporto internacional de Salvador. Ainda na noite de sábado, ele publicou no Instagram uma declaração de amor para Mani. “Mani, meu “LuLu”, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando”, disse.

Desde a sua aparição no Instagram no sábado, Mani ganhou mais de 2 milhões de seguidores. Enquanto isso, Davi perdeu mais de meio milhão de seguidores, e agora soma 10 milhões, número que tinha quando se tornou campeão do BBB 24.

Entenda o conflito

Os conflitos entre Mani e Davi começaram na manhã seguinte à vitória do baiano. Na quarta-feira (17), enquanto participava do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, ele disse que estava “conhecendo” Mani, com quem já tem um relacionamento de um ano e seis meses. “A gente está namorando, estamos no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado. [...] Estamos na fase do conhecimento, na fase de beijinho, tomar sorvete na praia olhando o mar”, afirmou o baiano.

A declaração repercutiu negativamente nas redes sociais, uma vez que Davi já tinha se referido a Mani como esposa durante o reality show. Ela, inclusive, se identificava na bio do Instagram como “Esposa de @daviooficialll”. Após muitas especulações, o baiano foi aos stories da rede social para dizer que já tinha se encontrado com a empresária.

“Essa situação que está repercutindo aí nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem à noite, a gente estava lá no quartinho junto”, disse.

Mesmo após o pronunciamento do vencedor do BBB 24, os rumores continuaram. Na sexta-feira (19), Davi abriu uma live e fez um desabafo indignado depois que o jornalista Luiz Bacci noticiou o fim do relacignamento entre o baiano e Mani Reggo. No entanto, ele não confirmou o negou o término. “Eu não vou admitir que essas pessoas falem de mim no Instagram 24h por dia. Vai procurar outro assunto... A minha vida eu resolvo. Não preciso de ninguém para resolver por mim", esbravejou no vídeo.

Segundo o jornalista, o namoro teria acabado após uma conversa tensa entre os dois durante o encontro do casal em um hotel no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (18). O motivo do término, segundo Bacci, seria o posicionamento de Mani sobre o relacionamento do casal, além do comportamento de Davi dentro e fora da casa.

No sábado pela manhã (20), Davi participou do programa “É de Casa” e foi incentivado pela apresentadora baiana Rita Batista para a ex-vendedora de lanches. Rindo, o vencedor do BBB mandou um recado para a namorada. "Venha, meu amor! Venha aqui cozinhar comigo. Bora aqui nessa cozinha, juntos, eu e você, fazer aquela feijoada, aquela que a gente fazia lá em casa", disse.

A resposta de Mani veio pela tarde. Em publicação no Instagram, ela demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024, retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.