Acabou? Mani Rego retira 'esposa de Davi' e para de seguir campeão do BBB nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 20 de abril de 2024 às 18:09

A empresária Mani Rego publicou um texto neste sábado (20) em que demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024. Ela retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.

Mani Rego retira 'esposa de Davi' das redes sociais e posta texto enigmático

No texto publicado no Instagram, onde tem 4 milhões de seguidores, ela rebate a declaração de Davi feita à apresentadora Ana Maria Braga, no programa Mais Você, de que os dois estariam 'se conhecendo'. A publicação reforça os rumores da separação do casal.

Veja a declaração:

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar."

"Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nos gestos. Grata"

A publicação aconteceu no momento exato em que Davi pisava os pés no aeroporto internacional de Salvador. Ele foi abraçado pela mãe, por amigos e por inúmeros fãs, que fizeram fila para registrar uma imagem do novo milionário

Davi é recebido por multidão no aeroporto

Um dia após sair uma notícia de que o campeão do BBB 24 tinha terminado o namoro de um ano e meio logo após ficar milionário, o baiano foi convidado deste sábado (20) para participar do programa "É de Casa"

Durante a atração, a apresentadora Rita Batista, que também é baiana, mandou um recado para a ex-vendedora de lanches. "Ô Mani, venha, mulher. Tu tá aqui no Rio de Janeiro. Chame aí sua mulher, vá", disse ela para Davi. .

Rindo, o vencedor do BBB mandou um recado para a namorada. "Venha, meu amor! Venha aqui cozinhar comigo. Bora aqui nessa cozinha, juntos, eu e você, fazer aquela feijoada, aquela que a gente fazia lá em casa", disse.