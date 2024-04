MILIONÁRIO E ESTOURADO

Campeão do BBB24, Davi é recebido por multidão no aeroporto de Salvador

Ele foi abraçado pela mãe, por amigos e por inúmeros fãs, que fizeram fila para registrar uma imagem do novo milionário..



Da Redação

Luiza Gonçalves

Publicado em 20 de abril de 2024 às 18:34

Davi é recebido por multidão no aeroporto de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O campeão do Big Brother Brasil 2024 Davi Brito foi recebido com festa por familiares e amigos ao desembarcar em Salvador na noite deste sábado (20) no Aeroporto Internacional de Salvador.

O baiano chegou ao aeroporto de Salvador e foi recebido como muita animação pelos fãs, torcida organizada e por membros de sua sua família.

Davi foi recepcionando no portão de desembarque por sua mãe Elisangela e por sua irmã mais nova, ambas bem emocionadas. Davi parecia tranquilo e falava "Calma mãe", enquanto a abraçava. Davi trazia em seu pescoço o estetoscópio que ganhou no programa É de Casa da médica e vencedora do BBB 20, Thelma Assis.

Davi é recebido por multidão no aeroporto de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Desde o início da tarde os fãs aguardavam na lateral do aeroporto. Trajados com camisas com o rosto do baiano, faixas e portando cartazes que expressam seu amor pelo jovem e também com o bordão "Calma Calabreso". Idosos, crianças e jovens cantavam 'Você tem namorado moça', de Nadson Ferinha, cantor admirado por Davi e gritavam em coro " É campeão. Eu vim aqui só pra te ver".

Davi é recebido por multidão no aeroporto de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Elisangela, mãe de Davi, chegou mais cedo para recepcionar o filho e conversar com os fãs. Ao ser questionada sobre a possível separação de Davi e Mani, ela falou da importância de não presumir coisas que o público ainda não sabe. "Eu só sei que Davi ama Mani e Mani ama Davi", disse.

Davi é recebido por multidão no aeroporto de Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Davi viajou no voo G31884, da Gol, que decolou do aeroporto do Galeão às 15h50 e chegou em Salvador aproximadamente 18h05. O trajeto foi feito pela aeronave Boeing 737 Max 8.

Sem dar tempo nem para trocar de roupa, o campeão do BBB 24 seguiu para o aeroporto logo após sua participação ao vivo no É de Casa deste sábado.

Davi desembarcou no momento exato em que a empresária Mani Rego publicou um texto no Instagram em que demonstrou estar decepcionada com o comportamento de Davi após a saída do baiano como campeão do Big Brother Brasil 2024. Ela retirou da biografia do Instagram a frase 'esposa de Davi' e parou de seguir o baiano.

Um dia após sair uma notícia de que o campeão do BBB 24 tinha terminado o namoro de um ano e meio logo após ficar milionário, o baiano foi convidado para participar do programa "É de Casa"

Durante a atração, a apresentadora Rita Batista, que também é baiana, mandou um recado para a ex-vendedora de lanches. "Ô Mani, venha, mulher. Tu tá aqui no Rio de Janeiro. Chame aí sua mulher, vá", disse ela para Davi. .