NÃO NEGOU, NEM CONFIRMOU

Furioso, Davi abre live para comentar boato sobre fim do relacionamento com Mani: 'Da minha vida cuido eu'

O fim do relacionamento do ex-BBB com Mani Reggo foi divulgada nesta sexta (19) pelo jornalista Luiz Bacci

Publicado em 20 de abril de 2024 às 00:19

O ganhador do grande prêmio do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, fez um desabafo indignado na noite desta sexta-feira (19), depois que o jornalista Luiz Bacci noticiou o fim do relacionamento entre o baiano e Mani Reggo. Em uma live no seu perfil do Instagram, o ex-motorista de aplicativo reclamou dos boatos, mas não negou e nem confirmou o status.

"Eu não vou admitir que essas pessoas falem de mim no Instagram 24h por dia. Vai procurar outro assunto... A minha vida eu resolvo. Não preciso de ninguém para resolver por mim", esbravejou no vídeo.

A revolta do ex-BBB começou depois que o jornalista Luiz Bacci divulgou na noite desta sexta-feira o fim do relacionamento. O namoro teria acabado após uma conversa tensa entre os dois durante o encontro do casal em um hotel no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (18).

Ainda de acordo com Bacci, o baiano já teria contratado uma equipe de advogados para apressar a dissolução da união estável. "Inclusive estaria disposto a dividir o prêmio de quase 4 milhões de reais com Mani. Essa pressa para assinar a documentação é para que os próximos contratos de Davi, que são muitos, não sejam divididos", diz o comunicador em um vídeo postado em suas redes sociais.

O motivo do término, segundo Bacci, seria o posicionamento de Mani sobre o relacionamento do casal, além do comportamento de Davi dentro e fora da casa.

Davi ativou o modo sincerão na live brigando com as páginas de fofoca 🤣 pic.twitter.com/eDfwbPOLYd — Raoni Oliveira (@ORaoniOliveira) April 20, 2024

Repercussão

Quem não gostou nada da notícia foram os fãs do ex-BBB. "Quando questionaram na casa que ele estava com ela por dinheiro, a gente defendeu. Agora só prova a verdade. Hj ele não precisa dela financeiramente, mas conhecendo um pouco da mulher que Mani é, ele não sabe o que tá fazendo", disse uma internauta.

"Jogou muito ele né. Enganou todo mundo com a história do 'marido amoroso'", debochou uma seguidora. "Isso só mostra o quanto ele foi ator lá na casa. Criou um personagem, a maioria caiu e o tornou campeão. Não acho que ele seja obrigado a casar com ninguém, mas pra quem se dizia casado, que amava a esposa, na primeira oportunidade que saiu já mudou a conversa. Vai mudar muita coisa ainda", alertou outra usuária do Instagram.