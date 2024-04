DE VOLTA

Revelados dia e horário em que Davi chegará a Salvador; confira

Baiano deve realizar festa no domingo (21)

Após vencer o Big Brother Brasil 24 e cumprir uma vasta agenda de eventos e aparições no Rio de Janeiro, Davi finalmente voltará a Salvador. Através das redes sociais, a equipe do baiano contou que ele deve desembarcar no aeroporto soteropolitano por volta das 18h de sábado (20).