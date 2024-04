AGENDA LOTADA DE DAVI

Mãe revela que Davi e Mani já se encontraram em hotel e critica silêncio da nora

Novo milionário ainda não sabe quando retorna à Salvador

Brenda Viana

Publicado em 19 de abril de 2024 às 11:37

Elisangela Brito, Davi, Mani Rego Crédito: Brenda Viana - CORREIO / Globo

O tão esperado encontro entre Davi, do BBB 24, e a namorada, Mani Rêgo, finalmente aconteceu na noite desta quinta-feira (18). A mãe do novo milionário, Elisângela Brito, contou à reportagem do CORREIO nesta sexta-feira (19) que ele também encontrou com o pai, seu Dermeval. "Já se viram ontem no hotel, conversaram, só isso que eu sei por enquanto", disse.

No bate-papo por telefone, ela revelou que estava com a equipe da Globo gravando o documentário sobre a vida de Davi. "Eles estão aqui para colher informações da vida dele, mas ainda não tenho como te responder quando Davi chega", disse.

Elisângela frisou que o ex-confinado pode desembarcar a qualquer momento em Salvador, mas, por causa da agenda lotada com gravações da Globo no Rio de Janeiro, o filho não sabe quais os próximos passos.

Ela disse que assim que voltar para o seu bairro, Cajazeiras, Davi será recebido com festa. "Se disserem que, por exemplo, é hoje, preciso organizar rapidamente a festa para receber Davi".

Críticas à nora, Mani Rêgo

A mãe de Davi não foi ao Rio de Janeiro para receber o filho após a final do programa, e sim, Mani Rêgo, namorada ou esposa de Davi. Mas, mesmo com o último dia de BBB 24 ter sido na terça-feira (16), os dois não tinham se encontrado ainda, deixando a internet em 'surto', criando teorias de que o cajazeirense deixou o dinheiro subir para a cabeça e descartou a companheira com quem está há 1 ano e 6 meses.

Para Elisângela, Mani está errada em ficar em silêncio sem se pronunciar sobre as críticas à Davi. "Ela não se manifesta, deixa os burburinhos acontecerem, fazer o que, né? Um precisa defender o outro. Davi tem que cumprir a agenda dele com a Globo, assim como todos os outros participantes que também tem o que fazer. Nem eu vi o meu filho ainda, estou até com a pressão alta", desabafou.

Por fim, a matriarca da família Brito deixou claro que vai se comunicar com os seguidores que ganhou ao longo dos últimos três meses, e informar os detalhes da vida de Davi caso ele chegue em Salvador nos próximos dias.

Davi se manifesta

Enquanto Elisângela conversava com a reportagem do CORREIO, Davi aproveitou para fazer stories no Instagram e contar que já encontrou a namorada no hotel do Rio de Janeiro e frisou que não vai abandoná-la.