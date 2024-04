NINGUÉM MEXE COM DAVI

Whindersson Nunes defende Davi após baiano aparecer de paletó fora do BBB 24

Humorista reclamou das críticas que fizeram contra Davi

Da Redação

Publicado em 19 de abril de 2024 às 10:15

Whindersson Nunes e Davi Crédito: Redes sociais / Globo

O novo estilo de roupa de Davi, do BBB 24, tem gerado críticas nas redes sociais, principalmente porque ele adotou o paletó como sua 'skin' de novo milionário.

O humorista Whindersson Nunes, ao ver que o conterrâneo nordestino caiu na boca de internautas, resolveu sair em defesa do morador de Cajazeiras, em Salvador.

A conversa aconteceu no X, na noite desta quinta-feira (18). "Por que o Davi fica usando terno, mano?", questionou um seguidor debochando do estilo de roupa do ex-BBB.

Em resposta, Whindersson rebateu: "Se você pudesse ser como quer ser, você não seria? Se você já é como quer, é bom para você? Pessoas cantam o que não têm até ter, por que não se vestir como um doutor respeitado até ser um?".

Se você pudesse ser como quer ser, você nao seria? Se você já é como quer, é bom pra você? Pessoas cantam o que nao tem até ter, por que nao se vestir como um doutor respeitado até ser um? 😳 https://t.co/WUCHp75XbE — Whindersson (@whindersson) April 18, 2024

O comentário do humorista virou um grande debate sobre o estilo de roupas que a classe B e C intitulam como 'mais arrumada', como a roupa social que Davi tem usado desde a saída do BBB 24.