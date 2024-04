BRASIL DO BRASIL

Em live, Boninho revela que colocou Bia no BBB 24 para causar intriga

Diretor do programa disse que vendedora foi verdadeira durante o BBB

Durante uma chamada de vídeo com Matteus e Bia, do BBB 24, o diretor do programa, J.B. Oliveira, o Boninho, conversou sobre os ex-brothers e como chegou a escolher cada um.